Водитель выстрелил в пешехода на северо-западе Москвы

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Водитель затеял стрельбу из травматического оружия на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка полиции.

"На улице Мневники у дома 23 произошел конфликт между водителем, который парковался, и пьяным пешеходом. В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Проникающего ранения у пешехода нет, вопрос о госпитализации решается", – добавили в пресс-службе.

Ранее водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой. Инцидент произошел в районе 24-го километра МКАД.