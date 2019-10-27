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Происшествия

14:41 (обновлено 27.10.2019 15:55)

ФСБ предотвратила расстрел в подмосковном колледже

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента одного из колледжей, который готовил нападение на однокурсников, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, молодой человек из-за конфликта планировал напасть с оружием на своих одногруппников 29 октября.

На злоумышленника удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. Отмечается, что угрозу выявили в переписке студента в одном из мессенджеров. При обыске у него нашли оружие.

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемый арестован на два месяца.

Как рассказала знакомая задержанного, она слышала, что молодой человек "планировал устроить стрельбу", но восприняла это как шутку.

Сообщается, что молодой человек вел скрытный образ жизни, также у него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они его избивали. Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять.

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