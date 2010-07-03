Фигуранты дела о стрельбе у кафе в Москве признали вину в самоуправстве

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Фигуранты дела о перестрелке на Рочдельской улице в центре Москвы Андрей Кочуйков и Эдуард Романов признали вину в самоуправстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя гособвинения по делу экс-главы СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко.

Перестрелка у кафе "Элементс" произошла в декабре 2015 года. По данным следствия, преступная группа во главе с Кочуйковым вымогала у хозяйки заведения 8 миллионов рублей. В ходе конфликта адвокат владелицы кафе открыл огонь из наградного пистолета.

В результате стрельбы двое бандитов были убиты, еще несколько ранены. Участников перестрелки задержали сотрудники полиции. Кочуйкову предъявили обвинение по статье "Хулиганство", но затем изменили на менее тяжкую – "Самоуправство", следствие также не стало ходатайствовать о продлении ареста.

Позднее обстоятельствами попытки освобождения Кочуйкова заинтересовались в ФСБ. Дальнейшее расследование привело к возбуждению серии уголовных дел в отношении бывших сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в коррупционных связях с криминальным миром. В минувшем году Койчуков был приговорен к 9 годам тюрьмы.

Ранее Лефортовский суд продлил до 26 ноября арест бывшему главе управления СК по ЦАО Алексею Крамаренко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

