Дрыманов обвинил сотрудников ФСБ в распитии коньяка при обыске

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк при обыске в его загородном доме. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала заседания Мосгорсуда.

"Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах", – сказал Дрыманов.

В июле прошлого года генерал был задержан. Ему вменяют ряд эпизодов взяточничества (п. "в", ч. 5; ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он отрицает вину и утверждает, что его оклеветали бывшие коллеги.

Преследование ведется в рамках расследования уголовного дела о коррупции в рядах СК, чьих сотрудников пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодой). Сумма взятки, по данным следствия, составила 1 миллион долларов. ранее в рамках этого уголовного дела были осуждены бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров. Летом 2019 года Никандров вышел на свободу по УДО.

По делу также проходит бывший глава СУ СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, он будет оставаться под стражей до 1 апреля 2020 года.

Из обвинительного заключения по делу Максименко стало известно, что Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Также оглашались материалы, по которым Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Никандрова как "благодарность за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе". Сумма взятки составила 9850 евро.

