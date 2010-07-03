Суд оставил под стражей обвиняемого в коррупции генерала Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд оставил под стражей до 16 июля бывшего начальника столичного главка Следственного комитета генерал-майора Александра Дрыманова. Его обвиняют в коррупции.

"Мосгорсуд признал законным продление ареста Дрыманову до 16 июля 2019 года", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Лефортовский суд по ходатайству ФСБ продлил срок содержания Дрыманова под стражей до 16 июля. Генерал-майору вменяют несколько эпизодов взяточничества (пункт "в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). Офицер заявляет, что его оговорили бывшие коллеги, и отрицает вину.

О задержании Дрыманова стало известно 17 июля прошлого года. Его преследование ведется в рамках расследования дела о коррупции в СК. Сотрудников СК пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее в рамках этого дела были осуждены бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров.

Как сказано в обвинительном заключении, Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В суде оглашались материалы, по которым Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Никандрова "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе". Размер взятки – 9 тысяч 850 евро.

