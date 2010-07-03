Суд оставил под стражей обвиняемого в коррупции генерала Дрыманова

Мосгорсуд оставил под стражей до 16 июля бывшего начальника столичного главка Следственного комитета генерал-майора Александра Дрыманова. Его обвиняют в коррупции.
"Мосгорсуд признал законным продление ареста Дрыманову до 16 июля 2019 года", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее Лефортовский суд по ходатайству ФСБ продлил срок содержания Дрыманова под стражей до 16 июля. Генерал-майору вменяют несколько эпизодов взяточничества (пункт "в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). Офицер заявляет, что его оговорили бывшие коллеги, и отрицает вину.
О задержании Дрыманова стало известно 17 июля прошлого года. Его преследование ведется в рамках расследования дела о коррупции в СК. Сотрудников СК пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодой).
Ранее в рамках этого дела были осуждены бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров.
Как сказано в обвинительном заключении, Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
В суде оглашались материалы, по которым Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Никандрова "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе". Размер взятки – 9 тысяч 850 евро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.