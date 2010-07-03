Дрыманову предъявили обвинение в окончательной редакции

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Бывшему главе московского управления СК Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Дрыманову предъявлено в окончательной редакции обвинение по двум эпизодам получения взятки. Вину генерал не признает", – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ближайшее время обвинение будет предъявлено также другим фигурантам уголовного дела.

Дрыманова арестовали 17 июля 2018 года. Его заподозрили в получении взятки. По версии следствия, Дрыманов смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По данным СМИ, экс-начальник главка СКР получил за это 400 тысяч долларов.

Против Дрыманова дал показания его бывший заместитель Денис Никандоров, который был осужден на 5,5 лет за получение взятки.

По его словам, он заплатил своему начальнику около десяти тысяч евро в качестве благодарности за содействие его назначению на должность и общее покровительство.

