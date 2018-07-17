Генерал СК Дрыманов не признал свою вину в получении взяток

Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Бывший руководитель главка СКР по Москве Александр Дрыманов не признал свою вину в получении взяток. После задержания генерала сразу допросили, но он отверг претензии следствия, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось, что Дрыманова задержали сотрудники ФСБ по делу о коррупции 17 июля.

По информации источников, задержание может быть связано с расследованием в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. На суде прокурор заявил, что Дрыманов, который тогда проходил как свидетель, также участвовал в решении вопроса по переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Дрыманов подал в отставку в начале июня.