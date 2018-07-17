ФСБ задержала экс-главу московского управления СК Дрыманова – СМИ

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Бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России Александра Дрыманова задержали сотрудники ФСБ по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, Дрыманов подал в отставку в начале июня. Александр Дрыманов возглавил ГСУ СК по Москве в 2015 году.

На этом посту он сменил Вадима Яковенко. До этого Дрыманов был главой управления СК по расследованию преступлений, связанных с запрещенными средствами и методами ведения войны.