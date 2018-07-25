Экс-главе СКР по Москве Дрыманову предъявили обвинение

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Экс-главе московского управления Следственного комитета России Александру Дрыманову предъявлено обвинение в получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Дрыманова задержали 16 июля по подозрению в получении взяток. На следующий день Лефортовский суд арестовал его на два месяца. ФСБ бывшего следователя подозревает в намерении смягчить обвинение члену ОПГ Андрею Койчукову, помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Следователю инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро. Дрыманов не признал вину и заявил, что будет защищаться в суде самостоятельно, без помощи адвокатов.

Апелляционную жалобу на арест будут рассматривать в Мосгорсуде во вторник, 31 июля, в 10:00.

Дрыманов занимал пост главы московского управления СКР в 2015-2018 годах и уволился по собственному желанию. Он известен расследованием военных преступлений в Донбассе и Южной Осетии.

В столичном главке Следственного комитета накануне подтвердили назначение полковника Андрея Стрижова исполняющим обязанности руководителя этого управления.