Мосгорсуд проверит законность ареста экс-главы столичного СК Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Мосгорсуд 31 июля проверит законность ареста экс-главы столичного управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Лефортовского районного суда.

По его словам, апелляционную жалобу на арест Дрыманова будут рассматривать в Мосгорсуде во вторник в 10:00.

Ранее Лефортовский суд арестовал Дрыманова до 12 сентября. Заседание по просьбе ФСБ проходило в закрытом от режиме. Сейчас он содержится в карантинной камере СИЗО "Лефортово".

Дрыманов стал фигурантом дела о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители так называемого вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Бывшему главе столичного СК инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро.

Дрыманов известен расследованием военных преступлений в Донбассе и Южной Осетии. В ФСБ заподозрили, что за щедрое вознаграждение генерал пытался помочь криминальному авторитету.