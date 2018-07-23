Мосгорсуд проверит законность ареста экс-главы столичного СК Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Мосгорсуд 31 июля проверит законность ареста экс-главы столичного управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Лефортовского районного суда.
По его словам, апелляционную жалобу на арест Дрыманова будут рассматривать в Мосгорсуде во вторник в 10:00.
Ранее Лефортовский суд арестовал Дрыманова до 12 сентября. Заседание по просьбе ФСБ проходило в закрытом от режиме. Сейчас он содержится в карантинной камере СИЗО "Лефортово".
Дрыманов стал фигурантом дела о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители так называемого вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Бывшему главе столичного СК инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро.
Дрыманов известен расследованием военных преступлений в Донбассе и Южной Осетии. В ФСБ заподозрили, что за щедрое вознаграждение генерал пытался помочь криминальному авторитету.
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