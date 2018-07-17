Экс-руководитель столичного СК Дрыманов не признал вину в получении взяток

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывший руководитель ГУ СК РФ по Москве генерал Александр Дрыманов не признал вину в получении взяток, передает Агентство "Москва".

Лефортовский суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о его аресте. Закрыть процесс ходатайствовал следователь ФСБ, поскольку иначе это может привести к нарушению государственной тайны. Журналистов пустят только на оглашение решения.

Дрыманов и его адвокат не были против, судья Елена Канева удовлетворила ходатайство. Сейчас Дрыманов находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Генерала Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. Его уголовное преследование ведется вместе с расследованием дела о коррупции в рядах СК, работников которого пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

В рамках этого дела суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей бывшего главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его заместитель Александр Ламонов и бывший первый заместитель Дрыманова – Денис Никандров находятся под следствием.

Согласно обвинительному заключению, Дрыманов получил незаконное денежное вознаграждение за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Он получил еще одну взятку в 9 тысяч 850 евро от Никандрова как благодарность за помощь в назначении на должность.