Суд арестовал экс-главу столичного СК Александра Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Лефортовский суд арестовал бывшего руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, передает Агентство "Москва".

Его заключили под стражу до 12 сентября, удовлетворив ходатайство следствия.

Процесс прошел в закрытом режиме, о чем просил следователь ФСБ. В ином случае могла быть нарушена государственная тайна.

Дрыманову инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро, передает ТАСС. Свою вину он не признал.

Генерала Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. Его уголовное преследование ведется вместе с расследованием дела о коррупции в рядах СК, работников которого пытались подкупить представители "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

В рамках этого дела суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей бывшего главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его заместитель Александр Ламонов и бывший первый заместитель Дрыманова – Денис Никандров находятся под следствием.

Дрыманов назвал действия ФСБ при расследовании дела Калашова ширмой для проверки ведомства и коррупционных дел в отношении сотрудников СК РФ. Заявления Никандрова о взятке он считает абсурдными. Генерал обещал пожаловаться на ФСБ генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.