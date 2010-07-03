Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в московском кафе

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Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре столицы, передает ТАСС.

Инцидент случился в заведении в торговом центре на Таганской улице. Во время ссоры один из ее участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После этого все участники происшествия разбежались.

На место вызвали полицию. Информацию о конфликте подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, на момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано, устанавливаются возможные очевидцы происшествия", – уточнили в главке. Проверка продолжается.

5 декабря на северо-западе города произошел дорожный конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который стрелял, предположительно, из травматического оружия. По предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал.