Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в московском кафе

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Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре столицы, передает ТАСС.
Инцидент случился в заведении в торговом центре на Таганской улице. Во время ссоры один из ее участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После этого все участники происшествия разбежались.
На место вызвали полицию. Информацию о конфликте подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, на момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано, устанавливаются возможные очевидцы происшествия", – уточнили в главке. Проверка продолжается.
5 декабря на северо-западе города произошел дорожный конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который стрелял, предположительно, из травматического оружия. По предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал.