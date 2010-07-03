Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который стрелял, предположительно, из травматического оружия. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Они обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. От мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог. Разрешение на хранение и ношение оружия, выданное гражданину, аннулировали, а оружие изъяли.

