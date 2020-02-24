Один человек пострадал в дорожном конфликте в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Зеленограде. В результате перестрелки один человек был госпитализирован, как сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Георгиевском проспекте 23 февраля. Один из участников несколько раз выстелил в оппонента из травматического пистолета.

Мужчина получил ранения, а нападавший – мужчина 1993-го года рождения – был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривать его будут по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Накануне драка со стрельбой случилась на северо-западе Москвы – во 2-м Тушинском проезде, в районе дома 8. Два человека напали на мужчину, завязалась драка, а жертва нападения ответил выстрелами из травматического пистолета, как сообщили в полиции.