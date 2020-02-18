Пьяный посетитель угрожал оружием персоналу бара в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве правоохранители инициировали проверку по факту угроз персоналу бара со стороны пьяного вооруженного мужчины.

"Поступило сообщение о хулиганстве с оружием в баре, расположенном на улице Сретенке, доме 32, где выпивший посетитель начал угрожать пистолетом персоналу заведения", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Отмечается, что на месте был задержан мужчина 1992 года рождения, он был нетрезв. При досмотре у него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

Позже выяснилось, что у задержанного есть разрешение на хранение и ношение оружия.

Ранее трое с пистолетом пытались ограбить магазин на севере Москвы. Они требовали от управляющего продуктовой точкой 18 тысяч рублей за якобы оставленную знакомой сумку.