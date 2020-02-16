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Происшествия

03:44

Трое с пистолетом пытались ограбить магазин на севере Москвы

происшествия криминал город

Фото: МВД РФ

Полиция задержала троих мужчин, которые требовали от управляющего продуктовым магазином на севере Москвы 18 тысяч рублей за якобы оставленную знакомой сумку.

Как сообщает МВД по столице, инцидент произошел на улице Коптевская. Потерпевший рассказал, что неизвестные в состоянии опьянения вошли к нему в кабинет.

Один из них, угрожая предметом, похожим на нож, а затем пистолетом, потребовал деньги. Заявитель успел вызвать полицию, когда злоумышленники ненадолго вышли.

До приезда правоохранителей завязалась драка. Однако к этому моменту подоспели полицейские, которые задержали мужчин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в новосибирской области 54-летний мужчина с игрушечным пистолетом украл из магазина пачку пельменей и два флакона женских духов.

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