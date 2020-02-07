Сибиряк с игрушечным пистолетом подозревается в ограблении магазина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина с похожим на игрушечный пистолет предметом ограбил местный продуктовый магазин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Согласно показаниям фигуранта, при нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 54-летний мужчина украл из магазина в деревне Кабаклы Чановского района пачку пельменей и два флакона женских духов. Подозреваемого задержали в его доме.

В ходе обыска у мужчины была обнаружена только часть похищенного. По словам злоумышленника, половину пельменей он успел уже употребить ранее, а флакон духов выпил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее неизвестные украли из магазина в центре столицы 57 коробок конфет на 13 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Большой Дмитровке. По данному факту в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

