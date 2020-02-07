Около 60 коробок конфет украли из магазина в центре столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные украли из магазина в центре столицы конфеты на 13 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что в полицию обратился гражданин 1967 года рождения.

"Заявитель рассказал, что прибыл на работу в магазин на улице Большой Дмитровке, и сотрудник сообщил ему об отсутствии на одном из стеллажей нескольких коробок конфет Merci. Инвентаризация выявила недостачу 57 таких коробок на общую сумму более 13 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По данному факту в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные ограбили квартиру на северо-западе Москвы. Из нее украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Злоумышленник забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения и документы с ключами от автомобиля "Мерседес Е200". Общий ущерб составил 7,17 миллиона рублей.