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Москва 24

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Происшествия

11:45

Неизвестные похитили почти 20 тонн сливочного масла на северо-востоке Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные похитили 20 тонн сливочного масла в столичном районе Ярославский. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Информация о разбойном нападении поступила в правоохранительные органы накануне по оперативному телефону 02. О грабеже заявил замгендиректора предприятия.

"Неизвестные, угрожая предметами, похожим на пистолеты, заявителю и водителю-экспедитору, посадили их в автомобиль, увезли в неустановленное место, где высадили их из автомобиля и скрылись. Вернувшись по указанному адресу, мужчины обнаружили отсутствие груза – 20 тонн сливочного масла, принадлежащего ООО", – заявили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: Ярославское шоосе, дом 54. Материальный ущерб в результате правонарушения составил порядка 7 миллионов 640 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".

Ранее из кузова "Газели" на Большой Юшуньской улице украли игрушки и хозяйственные товары на 4,4 миллиона рублей. Неизвестный взломал дверь, забрал товары и скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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