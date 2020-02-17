Протоиерей Смирнов заявил об угрозах после его слов о гражданском браке

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов сообщил Агентству "Москва" о поступающих в его адрес угрозах. Он стал их получать после того, как сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

"Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал?" – заявил Смирнов.

В случае если угрозы не прекратятся, он пообещал подавать в суд за клевету.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. По его мнению, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху".

Сам протоиерей объяснил свои слова следующим образом: он отметил, что журналисты исказили его мысль. По его словам, он осуждал не женщин, а исключительно грех. Подобными высказываниями же, напротив, пытался привлечь мужчин к женитьбе.

В РПЦ высказывание отца Димитрия связали со "свойственной ему образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе предположил, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.