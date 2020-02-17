Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о гражданском браке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Слова о недопустимости отношений вне брака были адресованы мужчинам. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, комментируя свое высказывание о гражданском браке.

"Журналисты исказили мои слова, у меня был совершенно другой смысл. Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причем мужчин", – цитирует Агентство "Москва" слова Смирнова.

Он пояснил, что говорил о безответственности мужчин и их отношении к женщинам. Смирнов подчеркнул, что зачастую мужчины беспардонно относятся к своим женщинам, бросая их или делая из них содержанок.

"Мужчины превратили их в содержанок, в проституток. Никто жениться не хочет. Такое отношение к женщине меня как гражданина, семьянина, священника просто возмущает", – пояснил председатель патриаршей комиссии.

Он подчеркнул, что всегда стремится помогать женщинам, а особенно в трудных ситуациях. Смирнов отметил, что не раз давал советы женщинам во время их развода, подчеркнув, что старался подсказать, как безопасно выйти из этих отношений.

Смирнов считает, что женщинам не стоит ложиться в постель с мужчиной до брака в надежде на замужество. Он посоветовал женщинам более грамотно себя вести в этом плане, и тогда, по его словам, "у каждой женщины будет стоять очередь из мужчин".

"Человек – это не то, что пробует, это вам не торт, а живой человек. А это безжалостные люди, которые не жалеют женщин, которая отдала ему свою молодость, вот что ужасно", – добавил отец Димитрий.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова.

Митрополит Иларион отметил, что протоиерей нередко позволяет себе громкие высказывания, которые потом все воспринимают в неправильном свете. При этом он убежден, что Смирнов затрагивает подобные темы из благих убеждений, чтобы привлечь к актуальной проблеме общество.

"Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", – цитирует РИА Новости слова митрополита Илариона.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.

В РПЦ высказывание Смирнова связали со "свойственной ему образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе полагает, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.

