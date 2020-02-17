Адвокат прокомментировал высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

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Адвокат Виктория Данильченко прокомментировала высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданские жены являются бесплатными проститутками.
"С точки зрения закона гражданский брак – это и есть тот самый брак, который является зарегистрированным. Просто в обществе принято, что гражданский брак – это незарегистрированный брак", – объяснила эксперт.
Ранее сообщалось, что протоиерей Димитрий Смирнов объяснил высказывание про женщин в гражданском браке. Как рассказал Смирнов, он специально использовал слово "проститутка", чтобы обратить на это внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.
До этого он назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.
В РПЦ высказывание Смирнова связали со "свойственной ему образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе полагает, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова протоиерея. В своем аккаунте Facebook она написала о своей просьбе к председателю Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
"А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" – написала Захарова. Она предположила, что женщины это бы оценили.
В свою очередь, сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление глупым оскорблением, неожиданным для церкви. Однако она считает, что там защищают традиционную семью – таким образом, каким могут это сделать, передает РИА Новости. В церкви пытаются сказать, что семья – это основа жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности, добавила Лахова.
"Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", – уточнила она.
Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о "женах-проститутках"
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