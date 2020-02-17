Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:34

Главная / Новости /

Адвокат прокомментировал высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

"Говорил о сожительстве". Адвокат – о скандальном заявлении протоиерея Смирнова
общество эксклюзив

Фото: соцсети

Адвокат Виктория Данильченко прокомментировала высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданские жены являются бесплатными проститутками.

"С точки зрения закона гражданский брак – это и есть тот самый брак, который является зарегистрированным. Просто в обществе принято, что гражданский брак – это незарегистрированный брак", – объяснила эксперт.

В Семейном кодексе понятие "брак" трактуется как союз мужчины и женщины, которые являются гражданами. Конечно, в законе мы не найдем именно понятия "гражданский брак". Но понятно, что он (Протоиерей. – Прим. ред.) имел ввиду незарегистрированный брак. А то, о чем говорил Смирнов, называется сожительством – то, что не зарегистрировано.
Виктория Данильченко
адвокат

Ранее сообщалось, что протоиерей Димитрий Смирнов объяснил высказывание про женщин в гражданском браке. Как рассказал Смирнов, он специально использовал слово "проститутка", чтобы обратить на это внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.

До этого он назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.

В РПЦ высказывание Смирнова связали со "свойственной ему образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе полагает, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова протоиерея. В своем аккаунте Facebook она написала о своей просьбе к председателю Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

"А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" – написала Захарова. Она предположила, что женщины это бы оценили.

В свою очередь, сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление глупым оскорблением, неожиданным для церкви. Однако она считает, что там защищают традиционную семью – таким образом, каким могут это сделать, передает РИА Новости. В церкви пытаются сказать, что семья – это основа жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности, добавила Лахова.

"Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", – уточнила она.

Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о "женах-проститутках"

Читайте также


Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика