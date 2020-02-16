Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил высказывание про женщин в гражданском браке, сообщает РБК.

Как рассказал Смирнов, он специально использовал слово "проститутка", чтобы обратить на это внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.

Ранее он назвал "проститутками" тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.

В РПЦ высказывание Смирнова связали со "свойственной ему образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтана Кипшидзе полагает, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление глупым оскорблением, неожиданным для церкви. Однако она считает, что там защищают традиционную семью – таким образом, каким могут это сделать, передает РИА Новости. В церкви пытаются сказать, что семья – это основа жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности, добавила Лахова.

"Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", – уточнила она.