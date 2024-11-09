Глава МО Польши: Трамп еще не решил, что делать с Украиной

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Избранный президент США Дональд Трамп пока еще не решил, что делать с Украиной. Об этом сообщает издание TVP Info со ссылкой на слова главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Польский министр призвал не верить анонимной информации в СМИ о каких-либо планах команды Трампа по Украине. Косиняк-Камыш считает, что дискуссия в США по поводу урегулирования конфликта еще продолжается.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что команда Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле отметили, что публикация WSJ носит скорее абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самой газеты по Украине.

По данным журнала The Economist, Киев сейчас работает с двумя сценариями завершения конфликта. Согласно первому варианту, боевые действия будут заморожены по текущей линии фронта, а Украина признает свой нейтральный статус без явных гарантий безопасности со стороны Запада.

Второй сценарий предполагает увеличение военной и финансовой поддержки Киева, чтобы сдержать Россию и сохранить перспективу вступления Украины в НАТО.