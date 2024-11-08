Guardian: Трамп с вероятностью до 95% будет давить на Киев, а не на Москву

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву, сообщает RT со ссылкой на автора британской газеты The Guardian Тимоти Гартона Эша.

Журналист указал на вероятность от 5 до 10%, что 47-й президент США будет угрожать усилением поддержки Украины, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к мирному соглашению. При этом вероятность того, что Киеву навяжут урегулирование конфликта, эксперт оценил в 90–95%.

По мнению британского эксперта, Украина может стать "первой жертвой" Трампа на его втором президентском сроке в США. Кроме того, он назвал новоизбранного президента человеком-сюрпризом.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Путин во время заседания клуба "Валдай" поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Он заявил, что не знает о дальнейших действиях американского политика, однако выразил готовность возобновить с ним контакт.

Трамп в ответ на это сообщил, что еще не разговаривал с Путиным, но допускает такую возможность.

Между тем зарубежные СМИ писали, что 47-й президент США должен будет первым предложить России провести переговоры по Украине. Затягивание приводит к потерям Украиной территорий и ослабеванию позиций Запада, считают журналисты.

