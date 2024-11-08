Time: Дональду Трампу придется сделать первый шаг для переговоров с РФ

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Избранный президент США Дональд Трамп должен будет первым предложить России провести переговоры по Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на Time.

По информации издания, затягивание начала мирных переговоров приводит к потерям Украиной территорий и ослабеванию позиций Киева и Запада.

Ранее Владимир Путин официально поздравил Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин может сам позвонить Трампу, однако это будет зависеть от дальнейшего развития событий.

В свою очередь, депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал украинского президента Владимира Зеленского начать диалог с Россией о завершении конфликта. Он отметил, что если тот откажется начать переговоры, то такое решение за него примут западные союзники.