Депутат Рады Шевченко призвал Зеленского начать диалог с Россией

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо начать диалог с Россией о завершении конфликта. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своих соцсетях.

"Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", – приводит РИА Новости слова Шевченко.

Депутат подчеркнул, что если Зеленский не захочет начинать переговоры, то подобное решение примут за него западные союзники. В конечном итоге от президента Украины попросту избавятся, добавил Шевченко.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Кроме того, согласно этому плану, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле подчеркнули, что подобные публикации в СМИ носят абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самих журналистов по Украине. В Совфеде добавили, что такие инициативы США не являются обязательными к исполнению для России.

Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине, отмечал Владимир Путин. Тем не менее мирные переговоры должны быть на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле, а также с учетом текущих реалий сегодняшнего дня.