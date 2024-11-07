Путин: Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине

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Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом объявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина стала независимым суверенным государством, а не "инструментом в руках третьих стран".

Мирные переговоры должны быть на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле, а также с учетом текущих реалий сегодняшнего дня, добавил Путин.

Президент рассказал, что российская сторона всегда признавала границы Украины, учитывая при этом ее нейтральный статус. Без этого сложно представить добрососедские отношения между двумя странами, добавил он.

"Почему? Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам Российской Федерации", – отметил президент.

Глава государства напомнил, что Москва и Киев договаривались о том, что Украина будет независимым государством, однако речи о вступлении в НАТО не было.

Путин также добавил, что Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете – это полностью соответствовало международному праву и уставу ООН.

"Логика наших действий: в соответствии со статьей первой устава ООН – каждый народ имеет право на самоопределение. Люди, которые проживают в Крыму, на востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение. Крым, Новороссия, Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете", – подчеркнул Путин.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта. Однако Киев по совету извне отверг взаимоприемлемый договор.

По данным СМИ, команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.