Лукашенко рассказал, от кого зависит урегулирование украинского конфликта

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Прекращение конфликта на Украине – "не односторонний процесс", поэтому не будет зависеть только от победившего недавно на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило госагентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что конец украинского конфликта "касается очень многих стран", и, возможно, договариваться придется не только с российской стороной.

Кроме того, Лукашенко вспомнил намерение Трампа поставить "Китай на место". Однако, по мнению политика, еще не родился человек, способный на такое.

"Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать", – заключил Лукашенко.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Согласно плану, безопасность зоны не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Соединенными Штатами.

Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от Штатов в виде поставок оружия.

Владимир Путин заявлял, что любой исход украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. По словам президента, РФ не будет делать уступки в урегулировании конфликта, никаких разменов не будет.

В то же время Россия готова искать разумные компромиссы, однако пока рано говорить, о чем могут договориться стороны, поскольку никаких предметных переговоров у Москвы и Киева нет, добавил глава государства.