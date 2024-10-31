Лукашенко заявил, что генералы ВСУ хотели связаться с Путиным для прекращения огня

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Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко и просили помочь связаться с Владимиром Путиным, "чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление белорусского лидера на конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко отметил, что Белоруссию часто называют "соагрессором" из-за входа российской армии на Украину с белорусской территории. По его словам, тогда на юге страны проходили учения, после которых Россия начала выводить свою армию "по югу вдоль границы Украины", и половина войск уже "была выведена".

"Я так в шутку говорю: "Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче", – подчеркнул белорусский президент, добавив, что со временем станет понятно, из-за кого же другая часть российских войск повернула 20 километров на юг и пошла через Киев".

Лукашенко заметил, что, когда российские солдаты уже находились на окраине Киева, "подключились" Папа Римский, "весь Запад" и украинские генералы с просьбой остановить войну.

"Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем и так далее", – рассказал президент.

По его словам, российское командование согласилось и отвело войска от Киева, поверив западным странам.

"И какой результат? Мы видим", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас возрастает риск эскалации, так как украинские власти пытаются надавить на Европейский союз, чтобы войска НАТО также вступили в конфликт. Однако Лукашенко уверен, что подобное развитие ситуации не нужно ни России, ни Белоруссии, ни Евразии, поэтому необходимо начать договариваться без предварительных условий.

Президент Белоруссии подчеркнул, что и на Украине остались разумные люди, которые хотят положить конец конфронтации.

Ранее Путин заявил, что любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России. Страна не будет делать уступки, никаких разменов не будет, уточнил президент, комментируя утверждение о том, что российскую сторону склоняют к заморозке конфликта на Украине, остановке по линии разграничения или же к "корейскому" или "кипрскому" сценарию.

В то же время, по словам главы государства, Россия готова искать разумные компромиссы, однако пока рано говорить, о чем могут договориться стороны, поскольку никаких предметных переговоров у Москвы и Киева нет.

