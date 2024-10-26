Лукашенко заявил, что Минск будет способствовать обмену пленными между Москвой и Киевом

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Минск будет способствовать обмену телами погибших и пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани в интервью НТВ, фрагменты которого приводит агентство БелТА.

"Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками. И дальше, если россияне этого захотят, украинцы хотят, мы будем способствовать этому процессу", – сказал Лукашенко.

В середине октября Россия и Украина провели равноценный обмен пленными. В Белоруссию доставили 95 российских военнослужащих, им оказывали психологическую и медицинскую помощь.

Позже их перевезли в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.