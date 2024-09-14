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14 сентября, 19:30

Политика

Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 103 российских военных

Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 103 российских военных

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В результате переговоров из украинского плена освобождены 103 российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Посредником в рамках гуманитарного обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

По информации министерства обороны России, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех доставят в РФ в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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