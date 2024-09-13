Новости мира: автобус вылетел с моста в Алматинской области Казахстана

ДТП произошло в Алматинской области Казахстана. Автобус вылетел с моста и рухнул на проезжавший под ним другой автобус. Сообщается, что в первой машине находился только водитель, а во второй было 15 пассажиров. Они возвращались со свадебной церемонии.

Тем временем на побережье американского штата Луизиана бушует ураган Франсин. Достигнув второй категории опасности, он начал движение вглубь континента. Вместе с собой ветра несут непрекращающиеся потоки воды с моря – это так называемые "нагонные наводнения", которые затапливают близлежащие трассы.

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