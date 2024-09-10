Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: бензовоз столкнулся с грузовиком в Нигерии

Новости мира: бензовоз столкнулся с грузовиком в Нигерии

Новости регионов: ливень с крупным градом обрушился на Анапу

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Новости регионов: МАК создал комиссию для расследования крушения самолета в Подмосковье

Движение затруднено на 34-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

Новости часа: за первый год работы МЦД-4 пассажиры совершили 75 млн поездок

"Безопасный город": блогера Маш Милаш обвинили в мошенничестве

"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены

"Безопасный город": полиция задержала грабителя в Москве

"Безопасный город": в Москве задержали серийного похитителя одежды

По меньшей мере 59 человек стали жертвами ДТП в Нигерии. Там бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившем пассажиров и крупный рогатый скот, а после удара начался сильный пожар. Многие из обнаруженных тел нельзя опознать.

Также стало известно, что стокгольмский аэропорт приостановил работу из-за появления в небе над ним неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что было зафиксировано как минимум четыре БПЛА неизвестного происхождения. Вооруженные силы Швеции подтверждают этот инцидент и расследуют его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожартранспортза рубежомвидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика