Новости мира: бензовоз столкнулся с грузовиком в Нигерии

По меньшей мере 59 человек стали жертвами ДТП в Нигерии. Там бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившем пассажиров и крупный рогатый скот, а после удара начался сильный пожар. Многие из обнаруженных тел нельзя опознать.

Также стало известно, что стокгольмский аэропорт приостановил работу из-за появления в небе над ним неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что было зафиксировано как минимум четыре БПЛА неизвестного происхождения. Вооруженные силы Швеции подтверждают этот инцидент и расследуют его.

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