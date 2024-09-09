09 сентября, 17:15Новости
Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4
Московскому четвертому диаметру исполнился год с момента запуска. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за это время пассажиры совершили на нем свыше 75 миллионов поездок.
Калужско-Нижегородский диаметр считается самым протяженным, его длина составляет 86 километров. Он проходит через всю столицу и соединяет подмосковную Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе.
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