Склад загорелся в результате падения БПЛА в Гомеле

Фото: телеграм-канал "МЧС Беларуси"

Склад в Гомеле оказался охвачен огнем после падения беспилотника. О происшествии пишет RT со ссылкой на данные МЧС Белоруссии.

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем возгорание повредило 5 квадратных метров кровли.

О вхождении дрона в воздушное пространство Белоруссии сообщалось утром 5 сентября. Местные жители рассказали о взрывах и сбитой цели в небе над Гомелем.

В начале августа силы противовоздушной обороны Белоруссии уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. Тогда они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области.

