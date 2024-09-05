05 сентября, 13:37Происшествия
Склад загорелся в результате падения БПЛА в Гомеле
Фото: телеграм-канал "МЧС Беларуси"
Склад в Гомеле оказался охвачен огнем после падения беспилотника. О происшествии пишет RT со ссылкой на данные МЧС Белоруссии.
По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем возгорание повредило 5 квадратных метров кровли.
О вхождении дрона в воздушное пространство Белоруссии сообщалось утром 5 сентября. Местные жители рассказали о взрывах и сбитой цели в небе над Гомелем.
В начале августа силы противовоздушной обороны Белоруссии уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. Тогда они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине