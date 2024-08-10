Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

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МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения 9 августа границы группой украинских беспилотников, передает пресс-служба ведомства.

Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Помимо этого, Тимуш предупредили о том, что в случае повторения таких провокаций республика оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

Кроме того, если диппредставительство Украины в стране не сможет влиять на предотвращение таких ситуаций, то Белоруссия поставит вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

Вечером 9 августа над территорией Белоруссии были уничтожены нескольких воздушных целей, летевших со стороны Украины. Они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области. По словам Лукашенко, на восточном направлении было зафиксировано "около десятка" подобных объектов.

Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства, высказался белорусский лидер. Он также выразил уверенность, что Украина таким образом пытается вовлечь Минск в конфликт.

МИД Белоруссии назвал пролет БПЛА ВСУ провокацией Минска при подстрекательстве внешних игроков и заявил, что доведет эту информацию до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также инициирует соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами по линии международных структур.