Лукашенко: ПВО Белоруссии уничтожили цели, летевшие с Украины

10 августа, 12:52Происшествия
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины, сообщил лидер страны Александр Лукашенко.
"В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", – цитирует главу республики агентство БелТА.
Лукашенко также отметил, что в тот день силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность в 18:10 для перехвата этих целей.
Они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области. По словам белорусского лидера, на восточном направлении было зафиксировано "около десятка" целей, двигавшихся с Украины.
Лукашенко подчеркнул, что, по подозреням белорусской стороны, такое происходит не впервые. Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства, заявил он.
Ранее ВС РФ удалось пресечь попытки прорыва украинских мобильных групп вглубь российской территории в ряде районов Курской области. В настоящее время военные продолжают отражать попытки формирований Украины вторгнуться в Россию.
Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.
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