Лукашенко: ПВО Белоруссии уничтожили цели, летевшие с Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины, сообщил лидер страны Александр Лукашенко.

"В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", – цитирует главу республики агентство БелТА.

Лукашенко также отметил, что в тот день силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность в 18:10 для перехвата этих целей.

Они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области. По словам белорусского лидера, на восточном направлении было зафиксировано "около десятка" целей, двигавшихся с Украины.

Лукашенко подчеркнул, что, по подозреням белорусской стороны, такое происходит не впервые. Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства, заявил он.

Ранее ВС РФ удалось пресечь попытки прорыва украинских мобильных групп вглубь российской территории в ряде районов Курской области. В настоящее время военные продолжают отражать попытки формирований Украины вторгнуться в Россию.

Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

Жертвами украинской атаки стали четыре человека, еще 66 граждан пострадали.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).