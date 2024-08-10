Коростелев: боевых действий в Льговском районе Курской области нет

10 августа, 11:16Регионы
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В Льговском районе Курской области, который располагается рядом с Суджанским, боев нет, заверил глава района Сергей Коростелев.
"Все населенные пункты под управлением Российской Федерации", – передает ТАСС его слова.
Коростелев также добавил, что с подачей электроэнергии все в порядке.
Ранее режим контртеррористической операции ввели на территории Курской области. Аналогичное решение приняли в Брянской и Белгородской областях.
До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а затем заставить начать отступление.
Потери украинской армии составили до 945 человек. Также ВСУ лишились 102 единиц техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя, еще 66 человек пострадали.
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