Коростелев: боевых действий в Льговском районе Курской области нет

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Льговском районе Курской области, который располагается рядом с Суджанским, боев нет, заверил глава района Сергей Коростелев.

"Все населенные пункты под управлением Российской Федерации", – передает ТАСС его слова.

Коростелев также добавил, что с подачей электроэнергии все в порядке.

Ранее режим контртеррористической операции ввели на территории Курской области. Аналогичное решение приняли в Брянской и Белгородской областях.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а затем заставить начать отступление.

Потери украинской армии составили до 945 человек. Также ВСУ лишились 102 единиц техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

