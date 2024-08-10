10 августа, 08:21Происшествия
Танкисты ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Танкисты российской армии заняли огневые позиции для ликвидации украинских мобильных бронегрупп в приграничном районе Курской области. Об этом доложили в министерстве обороны РФ.
"Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее режим контртеррористической операции ввели на территории Курской области. Аналогичное решение приняли в Брянской и Белгородской областях.
До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а затем заставить начать отступление.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.
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