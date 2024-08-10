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10 августа, 09:27

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МО РФ: ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ над Курской и 6 над Ярославской областями

ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Курской и Ярославской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны российских сил в ночь на 10 августа сумели обнаружить и уничтожить 32 беспилотника (БПЛА) самолетного типа, которые были заупщены Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Так, над территрией Курской области было перехвачено 26 дронов. Еще 6 беспилотников российским военным удалось сбить в небе над Ярославской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что запуск БПЛА стал попыткой украинской стороны совершить террористические атаки на территории российских регионов.

Прошлой ночью, с 8 на 9 августа, за ночь ПВО перехватили над регионами России 75 украинских беспилотников. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Российские ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Курской областью

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