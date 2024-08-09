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09 августа, 07:12

Происшествия

Четыре украинские ракеты и четыре БПЛА уничтожены ночью в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

В Курской области за ночь были сбиты четыре украинские ракеты и четыре БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Смирнов поблагодарил расчеты ПВО за защиту и напомнил гражданам, что в случае обнаружения обломков их нельзя трогать.

Этой же ночью российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе, а также сбили противокорабельную ракету "Нептун".

Кроме того, 29 беспилотников ВСУ были сбиты в небе над Белгородской областью.

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