Рогов заявил, что беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

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Беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии. Местные жители сообщали о взрывах и сбитой цели в небе, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, жители Гомеля сообщили о двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

"Официальной информации о произошедшем пока нет. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", – цитирует Рогова News.ru.

По предварительным данным, добавил Рогов, беспилотник мог рухнуть за пределами города, когда его сбила ПВО.

При этом белорусские войска не воюют и не будут принимать участие в боевых действиях за пределами страны. Об этом ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отмечал, что Минск регулярно получает призывы отказаться от взаимодействия с Россией и начать воевать вместе с Украиной. Подобные предложения, по словам Лукашенко, на 99% являются неприемлемыми для Белоруссии.