Лукашенко заявил, что не позволит белорусской армии воевать за пределами страны

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Белорусские войска не воюют и не будут принимать участие в боевых действиях за пределами страны, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями", – цитирует его "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство БелТА.

Ранее белорусский лидер рассказывал, что Минск регулярно получает призывы отказаться от взаимодействия с РФ и начать воевать против нее вместе с Украиной. Подобные предложения, по словам Лукашенко, на 99% являются неприемлемыми для Белоруссии.

