МИД Украины призвал Белоруссию отвести свои войска от границы

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Министерство иностранных дел Украины потребовало от Белоруссии отвести свои военные силы от границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство.

По заявлению МИД, Белоруссия сосредотачивает значительное количество личного состава в Гомельской области, около северных границ Украины.

В Киеве заверили, что не планируют предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести военных от границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.

Силы ПВО Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. По словам президента республики Александра Лукашенко, ВСУ "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны страны добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт.

Лукашенко подчеркивал, что его страна полностью готова к борьбе с любыми угрозами, которые существуют против республики. Позже стало известно, что Белоруссия нарастила силы ВВС и войск ПВО, которые задействованы для несения дежурства на границе с Украиной.