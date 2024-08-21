Политолог Золотарев: ВСУ снимают резервы с фронта из-за заявлений Минска

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Заявления Минска о наращивании сил на южной границе заставляют украинскую армию снимать и без того скудные резервы с фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова украинского политолога Андрея Золотарева.

Эксперт заявил, что положение ВСУ на Покровском и Торецком направлениях близко к катастрофе. Помимо этого, теперь украинскому командованию необходимо перебрасывать ценные резервы на северную границу, добавил Золотарев.

В августе Белоруссия нарастила силы ВВС и войск ПВО, которые задействованы для несения дежурства на границе с Украиной. Такое решение было принято после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.

Так, 9 августа ПВО Белоруссии уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. По словам президента республики Александра Лукашенко, ВСУ "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны страны добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт.