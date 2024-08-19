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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что лидера Украины Владимира Зеленского могут физически устранить, назвав его предателем украинского народа. Об этом Лукашенко сообщил в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показала "Беларусь 1".

Белорусский лидер допустил, что ликвидировать Зеленского может кто-нибудь из его окружения, в частности, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Лукашенко также предупредил украинского коллегу о возможной перемене отношения к Киеву со стороны Соединенных Штатов в случае смены власти в Белом доме.

Западные кураторы ищут замену Владимиру Зеленскому, формируя в СМИ образ неудачника, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, по его словам, заявление ФРГ об ответственности Украины за присутствие немецких танков на российской территории является позором.

О возможной смене Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова также сообщала Служба внешней разведки РФ. По мнению западных стран, Аваков является подходящим кандидатом на этот пост, так как он имеет тесные связи с украинскими националистическими формированиями и с лидерами стран Европы.