Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки страны, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на украинские СМИ.

Лондон занимал лидерские позиции в оружии, политике и поддержке украинского общества, напомнил глава государства.

"Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась", – сказал Зеленский.

Данное заявление он выпустил в контексте требований Киева разрешить использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.

Между тем британские министры начали кампанию по попытке убедить союзников страны разрешить Киеву применять предоставленные ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. При этом страны не хотели давать разрешение Украине использовать оружия большой дальности из-за риска эскалации.

До этого Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.