США выделят Киеву новый пакет военной помощи в ближайшие недели

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Соединенные Штаты в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу MSNBC.

"Мне нечего объявить вам прямо сейчас, но вы увидите, как мы продолжим выделять новые пакеты военной помощи Украине в следующие недели", – приводит ТАСС слова Кирби.

При этом он не ответил на вопрос, идет ли речь о поставках крылатых ракет.

Так, по информации местных СМИ, Штаты рассматривают идею передачи Киеву крылатых ракет JASSM дальностью более 926 километров. Тем не менее окончательное решение по поставкам еще не было принято, в данный момент власти США занимаются проработкой деталей.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что не исключают никаких изменений политики использования американского оружия и его видов Вооруженными силами Украины.